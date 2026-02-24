Ukraine-Demo in Lörrach: Warnung vor der Gefahr aus Russland

Seit vier Jahren tobt der blutige Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine. Daran erinnert an diesem traurigen Jahrestag eine Demonstration auf dem Lörracher Marktplatz.
Voller Inbrunst erklang am Ende der Kundgebung die ukrainische Nationalhymne. Ein bewegender Augenblick, der Vielen ans Herz zu gehen schien. Gemeinsam wollten die um die 130 Teilnehmer der Demonstration der Opfer des russischen Angriffskriegs gedenken, Solidarität mit der Ukraine zeigen und für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit eintreten.