Ukraine-Demo in Lörrach: Warnung vor der Gefahr aus Russland

Seit vier Jahren tobt der blutige Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine. Daran erinnert an diesem traurigen Jahrestag eine Demonstration auf dem Lörracher Marktplatz.

Voller Inbrunst erklang am Ende der Kundgebung die ukrainische Nationalhymne. Ein bewegender Augenblick, der Vielen ans Herz zu gehen schien. Gemeinsam wollten die um die 130 Teilnehmer der Demonstration der Opfer des russischen Angriffskriegs gedenken, Solidarität mit der Ukraine zeigen und für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit eintreten.

Daria Bryzgalova hat nun bereits das dritte Mal privat eine Kundgebung zum Ukraine-Krieg in Lörrach initiiert. Seit zwölf Jahren lebt sie in Deutschland, gerade ist ihre Mutter aus der Heimat zu Besuch. Diese lebe zwar weitgehend in Sicherheit – doch was sei mit ihren Landsleuten? Die Nachrichten kann die junge Mutter sich nicht mehr täglich anschauen – zu viel Leid, zu viel Schmerz. Dankbar ist sie für die Hilfe Europas und Deutschlands, erzählt sie uns kurz vor der Kundgebung. Viele ihrer Landsfrauen seien indes traurig, traumatisiert und frustriert.

Ein Tag der Erinnerung

Ihr ist es wichtig, zum Jahrestag an das Unrecht zu erinnern. Mit einer Schweigeminute für die getöteten Ukrainer begann sie daher die Kundgebung, zu der nach und nach mehr Menschen kamen, teilweise mit ukrainischen Flaggen oder Plakaten. „Ich hasse es, hier stehen zu müssen, weil noch immer Krieg ist“, begann sie ihre Rede. „Europa könnte Putins nächstes Ziel werden“, mahnte sie. Gleichzeitig zeigte sie Verständnis für die Kriegsangst der Menschen in Deutschland und dafür, dass angesichts weltweiter Krisenherde die Ukraine zuweilen ins Abseits gerate. Doch sie mahnte, nicht blind zu sein vor der Gefahr aus Russland.

Klare Botschaft Foto: Gabriele Hauger

Sarah Hagmann (MdL, Grüne) erinnerte anschließend an vier Jahre Leid, Terror und Tod. Der Winter, die Angst, die Unsicherheit dienten Putin als Waffen. „Die Ukrainer verteidigen unsere Freiheit.“ Konsequenter Druck sei nötig. Sie rief den Ukrainern zu: „Danke für euren Mut und Widerstand.“

„Putin, beende deinen Krieg!“

Oberbürgermeister Jörg Lutz äußerte seine Trauer angesichts der vielen – auch russischen – Opfer, auch im mit Lörrach befreundeten Wyschgorod. Putins Krieg sei durch nichts zu rechtfertigen. Der Krieg müsse ein Ende finden, aber nicht durch einen Diktatfrieden, mahnte er. Dazu müsse auch Deutschland die Kosten mittragen. Und er forderte: „Putin, beende deinen Krieg!“.

„Ich möchte ohne Krieg leben“, dieses Lied sang anschließend eine ukrainische Sängerin mit sichtlicher Bewegtheit.

Mit Inbrunst bei der Nationalhymne Foto: Gabriele Hauger

Für die historische Einordnung der Geschichte der Ukraine sorgte gewohnt fachkundig Hubert Bernnat. Putin führe Krieg mit drei großen Lügen: Die Ukraine gehöre geschichtlich eben nicht zu Russland. Es herrschten hier auch keine Nazis. Und der Westen sei keineswegs der Schuldige daran, dass Putin sich angeblich wehren müsse. Um so bedauerlicher sei es, dass bestimmte Gruppierungen auch in Deutschland auf solche Propaganda hereinfielen. „Wer Stromversorgung und Krankenhäuser bombardiert, will den totalen Sieg.“ Wenn die Ukraine untergehe, sehe es für Europa düster aus, so seine viel beklatschte Mahnung. Mit Putin ließe sich nicht verhandeln. Und er zitierte eine Zeile aus der Nationalhymne „Noch ist die Ukraine nicht gestorben.“

Mahnung und Auftrag

Der Gedenktag sei Mahnung und Auftrag, erklärte Christoph Hoffmann (FDP). „Die Ukraine verteidigt unsere Freiheit mit ihrem Blut.“ Es sei ein historischer Fehler gewesen, nicht schon 2014 bei der Annexion der Krim zu reagieren. Putin gefährde Europa schon jetzt mit hybriden Attacken. Hoffmann forderte Wehrhaftigkeit und humanitäre Hilfe. Mit emotionalen Worten wandte sich schließlich noch Alina Klymenko an ihre Landsleute: „Ich habe den Krieg gesehen. Aber die Menschlichkeit ist stärker.“