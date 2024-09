Geballte Comedy-Power in Schönwald

1 Frank Richter Foto: Frank Richter

Die „Black Forest Comedy Night“ am 12. Oktober in der Uhrmacher-Ketterer-Halle verspricht einen großartigen komischen Abend. Dafür ziehen die drei bekannten Comedians Frank Richter, Tobi Freudenthal und Joni Zwick alle Register.









Einen „großartigen komischen Abend“ versprechen die Veranstalter am Samstag, 12. Oktober, mit der „Black Forest Comedy Night“. Diese findet ab 19 Uhr in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald statt.