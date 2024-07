Der Schatz schlummerte in einer Kiste auf dem Speicher

1 Fund der besonderen Art: ein kleines Turmuhrwerk des Kosmas Hörmann aus Schonach. Darunter sieht man die Kiste, in der das technische Wunderwerk entdeckt wurde. Foto: Siegfried Kouba

Das Objekt des Monats Juli ist ein Turmuhrwerk aus Schonach. Erst im Jahr 2023 wurde es entdeckt. Aber wieso ist das Uhrwerk so klein?









Eine Schenkung an das Deutsche Uhrenmuseum in Furtwangen ist das Objekt des Monats Juli. Der Schatz wurde 2023 auf einem Schonacher Speicher entdeckt. In einer Kiste fand man ein kleines Turmuhrwerk, das vollkommen unbenutzt schien.