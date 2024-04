1 Die Polizeibeamten setzten erfolgreich ihre Schusswaffe ein – es gelang ihnen, einen Mann mit Messer festzunehmen. (Symbolbild) Foto: dpa

Bei einem Polizeieinsatz in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) am Donnerstag geben die Beamten Schüsse ab. Warum sie das taten.









Link kopiert



Bei einem Polizeieinsatz in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen in der Nähe des Bodensees sind Schüsse gefallen. Wie ein Sprecher mitteilte, soll zuvor ein 28-jähriger Mann am Donnerstagvormittag mehrere Passanten mit einem Messer bedroht haben. Der Mann habe auch die eintreffenden Beamten mit der Waffe bedroht und sich nicht von Warnschüssen beeindrucken lassen.