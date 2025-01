Uhlandstraße: Schramberger Straßenlaternen ausgefallen

1 Die Straßenlaternen in der Schramberger Uhlandstraße brennen derzeit nicht. Ein technischer Defekt liegt vor. (Symbolfoto). Foto: Pixabay/Hans

Die Menschen in der Schramberger Uhlandstraße leben gerade ein Stück weit wie im 19. Jahrhundert: Denn das Licht der Straßenlaternen ist in einem Teilbereich ausgefallen. Aufgrund einer komplexen Störung dürfte es bis zur Behebung noch eine Weile dauern.









In der Uhlandstraße ist die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Das teilt Stadtsprecher Hannes Herrmann mit. Betroffen ist ein größerer Abschnitt der Straße vom Spielplatz aufwärts. „Der Bereich vom Busbahnhof in Richtung Gymnasium bleibt jedoch weiterhin beleuchtet“, teilt Herrmann ergänzend mit. Die Abteilung Tiefbau der Stadt Schramberg steht in engem Kontakt mit der Netze BW und arbeitet an der Behebung des technischen Defekts. Aufgrund der Komplexität der Störung könne es leider noch einige Zeit dauern, bis die Beleuchtung wieder vollständig funktioniere. Die Stadtverwaltung Schramberg bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Geduld.