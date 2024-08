UGG stellt Weichen für Glasfaserausbau: Schnelles Internet in Friesenheim rückt immer näher

Die Friesenheimer sind beim Thema Glasfaserausbau leidgeplagt: Ende Februar hatte die Telekom der Gemeinde abgesagt, zuvor bereits die „Deutsche Glasfaser“. Händeringend suchte man nach einer Lösung und fand sie schließlich in der Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG). Diese stellt nun die Weichen für einen zügigen Ausbau.

Damit Friesenheim möglichst zügig an das moderne Glasfasernetz angeschlossen wird, wartet die UGG nicht erst auf den Abschluss einer Mindestanzahl an Nutzungsverträgen, teilt das Unternehmen nun mit. In der nun anlaufenden Angebotsphase werden die Bürger mit dem Projekt vertraut gemacht und können alle ihre Fragen stellen. Dazu sind ab Freitag, 23. August, Beratungsteams im Gemeindegebiet unterwegs und beraten die Anwohner gerne persönlich zu Hause. Postalisch informiert die UGG alle Bürger über die einzelnen Phasen des Glasfaserausbaus.

Statt der bisher genutzten Kupferkabelverbindungen können in Friesenheim schon bald alle Daten über schnelle Glasfaserkabel übertragen werden, so die UGG weiter. Das sorge für ein leistungsfähiges Internet im Homeoffice sowie blitzschnelles, störungsfreies Streamen in der Freizeit. Ob Ein- oder Mehrparteienhaus spiele dabei keine Rolle – UGG implementiere die Infrastruktur direkt bis ins Haus oder in die Wohnung (Fiber To The Home, kurz FTTH).

Belastung beim Ausbau soll minimal sein

Das Glasfasernetz von UGG ist so konzipiert, dass alle Kabel und Leerrohre vollständig erdverlegt sind – ausgehend vom zentralen Hauptverteilerpunkt (dem Point of Presence, kurz: PoP) bis zur Grundstücksgrenze. Dabei werden, wo möglich, modernste Bautechniken eingesetzt, um die unterirdische Verlegung in kürzester Zeit, umweltverträglich und ohne große Einschränkungen für die Bürger zu realisieren, verspricht das Unternehmen. Das heiße, dass in enger und frühzeitiger Absprache mit den Verantwortlichen der Gemeinde sowie dem Bauamt Maßnahmen ergriffen werden, um die Belastung auf ein Minimum zu halten, informiert die UGG weiter. So soll ein geordneter Ablauf des täglichen Lebens in Friesenheim auch weiterhin gewährleistet werden.

Der Ausbau durch die UGG, einem Gemeinschaftsunternehmen von Allianz und Telefónica, erfolge eigenwirtschaftlich, für Friesenheim entstehen keinerlei zusätzlichen Kosten, heißt es in der Mitteilung weiter. Zuschüsse oder Steuergelder werden ebenfalls nicht in Anspruch genommen. Durch sein offenes Zugangsmodell bietet UGG vielen Internetanbietern die Möglichkeit, in den erschlossenen Gebieten Tarife über das leistungsstarke UGG-Glasfasernetz zu nutzen. In Friesenheim können die Bewohner sich so zwischen den Anbietern O2 und Stiegeler entscheiden. Die UGG kümmere sich um den Ausbau, den Betrieb und die Wartung des gesamten Netzes.

Infoabende

Um die Anwohner detailliert über ihre Möglichkeiten zu informieren, wird die UGG am morgigen Donnerstag ab 19 Uhr in der Waldmattenhalle Oberweier sowie am 30. September um 19 Uhr in der Sternenberghalle Infoveranstaltungen abhalten. Sollte eine Teilnahme an einem der beiden Termine nicht möglich sein, können interessierte Anwohner sich über die Anmeldelinks auch für den Online-Livestream anmelden. Mehr dazu im Netz auf ugg-events.com.