Uefa Youth League: Die U19 sichert sich einen starken fünften Platz

So erfolgreich wie es in der Youth League bisher lief, so wurde sie nun auch abgeschlossen. Durch den 2:1-Sieg gegen YB Bern steht ein großer Erfolg, gerade tabellarisch.

Die U19 des VfB Stuttgart lud zum letzten Spieltag der Ligaphase in der Youth League. Mit zehn Punkten aus den ersten fünf Partien standen die Schwaben auf dem siebten Platz und waren auch schon vor dem Anpfiff sicher weiter. Relevant war die Partie im Gazi-Stadion gegen die Young Boys aus Bern aber allemal, ging es noch um die finale Platzierung in der Tabelle und damit um die Ausgangslage für das Sechzehntelfinale. Die Schweizer konnten sich derweil zwar unter anderem in ihren Partien gegen Topclubs wie den FC Barcelona durchaus gut präsentieren, hatten aber mit drei Punkten keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.

Die Mannschaft von Nico Willig ging ersatzgeschwächt in die Partie, gerade auf der Bank machten sich die verletzungsbedingten Ausfälle von Lauri Penna, Deli Hajdini, Dorian Migalic und Emirhan Agzikara bemerkbar. Efe Korkut und Max Herwerth standen nach dem Einsatz am Wochenende für die U21 in der dritten Liga wieder im Aufgebot für die Youth League. Doch das brachte die Schwaben nicht wirklich aus ihrem Spiel. Von Beginn an waren die Spielkontrolle wie Großchancen recht klar verteilt. Unter anderem rettete der Pfosten die Berner zweimal bei Abschlüssen von Salvatore Mule und Korkut.

Die Young Boys hielten aber erfolgreich dagegen. In der 60. Spielminute knackte dann die Willig-Elf durch einen schön herausgespielten Treffer zum 1:0 durch Matheos Tsigkas die Berner Defensive. Danach plätscherte die Partie etwas vor sich hin, bis die kalte Dusche mit dem 1:1 der Young Boys in der 73. Minute kam. Die Stuttgarter schlugen aber direkt zurück und Tsigkas stellte mit seinem Doppelpack keine Minute später schon wieder die 2:1-Führung für den VfB her. Kurz vor dem Abpfiff schwächten sich die Schwaben mit einer gelb-roten Karte von Julian Lüers noch selbst. Doch die Schwaben brachten die Führung über die Zeit und stellten mit diesem verdienten, wenn auch hart erarbeiteten Erfolg auf 13 Punkte und schließen die Ligaphase auf einem hervorragenden fünften Tabellenplatz ab – vor dem FC Barcelona, Real Madrid, Atalanta Bergamo & Co.

Der Trainer der U19, Nico Willig. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Ein Resultat nach sechs Spielen, das hoch anzurechnen ist für die erste U19 des VfB Stuttgart, die je an der Uefa Youth League teilgenommen hat. Und das unter anderem unter den Augen von Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Nico Willig zeigt sich rundum zufrieden

Auch Coach Nico Willig zeigte sich rundum zufrieden: „Wir sind sehr stolz auf das Geleistete. Angesichts der Konkurrenz war nicht zu erwarten, dass wir jetzt die Nummer fünf in Europa sind. Zur Belohnung bekommen wir jetzt ein Heimspiel und das ohne Konkurrenz durch das Profispiel am Abend“, sagte Trainer Nico Willig, der sich „eine volle Hütte und den FC Liverpool“ für diese Begegnung im Februar wünscht.

Als Team in den Top 6 der Tabelle mit 36 folgt also ein Heimspiel gegen eine Mannschaft der Plätze 17 bis 22. Eine auf dem Papier bessere Ausgangslage als die der Plätze sieben bis 16, die auswärts gegen einen Landesmeister, der sich über den Meisterweg durchgesetzt hat, ranmüssen. Die Auslosung des Sechzehntelfinals findet am 20. Dezember statt. Diese Partie, wie das folgenden Achtel-, Viertel- und Halbfinale, wird je in einem Spiel entschieden. Es gibt also kein Hin- und Rückspiel.