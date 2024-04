Das UEFA Performance Ranking beschäftigt in diesen Tagen die Fußballfans in Deutschland. Ganz besonders die des VfB Stuttgart. Denn je nachdem, wie die aktuell sich noch in den internationalen Wettbewerben befindlichen deutschen Clubs FC Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen abschneiden, könnte der fünfte Platz im Bundesliga-Abschlussklassement bereits für die Champions League reichen. Und tiefer als auf diesen Platz kann der VfB gar nicht mehr abrutschen – selbst wenn er alle fünf noch ausstehenden Spiele verlieren würde.

Durch die Ergebnisse in der Europa League und der Conference League vom Donnerstagabend wäre es sogar schon beinahe soweit gewesen, dass VfB-Fans sich über den sichere Champions-League-Teilnahme hätten freuen können – doch Benfica Lissabon mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt musste sich Olympique Marseille im Elfmeterschießen geschlagen geben, weswegen es noch rechnerisch möglich ist, dass man Deutschland den zweiten Platz im Performance Ranking streitig machen könnte. Nichtsdestotrotz hat Deutschland seinen Vorsprung erst einmal ausgebaut.

Damit man den zweiten Platz im Ranking noch verliert, müssten folgende Konstellationen eintreten: Der letzte verbliebene englische Club – Aston Villa in der Conference League – müsste den Titel holen und dabei alle seine ausstehenden Spiele (zwei Halbfinals und das Finale) gewinnen, damit England im Ranking auf insgesamt 18,250 (aktuell 17,375) Punkte käme. Deutschland mit den drei Vertretern hat aktuell bereits 17,928 Punkte, die Mannschaften dürften also in ihren mindestens noch ausstehenden sechs Spielen nicht mehr als drei Punkte (etwa durch drei Unentschieden oder einen Sieg und ein Unentschieden) holen, damit England vorbeiziehen könnte. Eine eher unwahrscheinliche Variante.

Zum Hintergrund: Ein Sieg bringt im Uefa-Ranking zwei Punkte für ein Land, ein Remis einen Punkt. Die Gesamtzahl wird dann durch die Zahl aller teilnehmenden Teams eines Landes auf internationaler Bühne geteilt, so entsteht der ausschlaggebende Koeffizient.

So kann Frankreich den deutschen Rang noch gefährden

Frankreich hat noch zwei Vertreter im Rennen – PSG in der Champions League und Marseille in der Europa League. Mit aktuell 16,083 Punkten liegt Frankreich zwar deutlich hinter Deutschland im Performance Ranking, kann aber potenziell noch einen großen Sprung machen. Nämlich dann, wenn Marseille (UEL) und PSG (UCL) ausnahmslos alle ihre noch ausstehenden Spiele (inklusive der dann möglichen Finals) gewinnen. Denn dann käme Frankreich auf 18,417 Punkte im Abschlussklassement. Deutschland bräuchte in diesem Falle vier Punkte, also beispielsweise zwei Siege oder vier Unentschieden aus den noch mindestens sechs Spielen, um vor Frankreich zu landen – ein machbares Szenario aus deutscher Sicht.

Fazit: Ja, es gibt rechnerisch noch Szenarien, die den fünften deutschen Champions-League-Platz noch kippen könnten. Realistisch sind diese nicht wirklich. Vielleicht ist es dennoch besser, man hält es so wie VfB-Trainer Sebastian Hoeneß und wählt den pragmatischen Ansatz. „Ich habe auch angefangen zu rechnen, aber es dann irgendwann aufgegeben und mir konnte auch keiner sagen, wie es denn wirklich ganz sicher so kommen wird“, sagte der vor der Partie gegen Werder im Rückblick auf die Champions-League-Ergebnisse des Vorabends. Und schob nach: „Dann lasst uns eben mindestens Vierter werden.“ Womit das Thema sich ein für alle Mal erledigt hätte.