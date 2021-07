1 Dieter Huthmacher (rechts) und Matthias Hautsch traten in der Georgiskirche in Zavelstein auf. Foto: Nothacker

Die ersten Veranstaltungen nach der langen Corona-Pause laufen wieder an im Teinachtal. Doch bis jetzt ist der Andrang noch verhalten. Das liegt im Einzelfall am Wetter, manchmal aber auch an verunsichernten Gästen, die den Auflagen-Dschungel tunlichst meiden ­wollen.

Bad Teinach-Zavelstein - Der Andrang war noch verhalten bei einer der ersten Veranstaltungen der Teinachtal-Touristik am Wochenende. Lediglich 35 Zuschauer und -hörer strömten am Samstag nach Zavelstein, um dem Programm von Dieter Huthmacher beizuwohnen. Wegen des eher bescheidenen Wetters wich man in die Zavelsteiner Georgiskirche aus.

"Die meisten sind schon mit Regenjacken gekommen", blickt Michaela Nothacker von der Teinachtal-Touristik auf den Samstagabend zurück. Und als dann doch der Regen einsetzte, siedelten Künstler wie Besucher eben kurzerhand in die nahe Kirche um.

Nothacker hatte aber den Eindruck, dass "die Leute wieder raus wollen" und sich nach Veranstaltungen sehnen. Hutmacher habe den Abend nett gemacht, auch das Ambiente in der Kirche hätte gestimmt. Der beliebte Künstler aus Pforzheim war mit seinem Programm "Ganz der Alte", in dem er das beste aus den vergangenen 50 Jahren auf die Bühne packte, in Zavelstein aufgetreten. Sehr zur Freude der anwesenden Zuhörer.

Keine Test- oder Maskenpflicht

Trotz der Freude des Publikums sind die Touristiker nicht hoch erfreut über den bis jetzt geringen Andrang. "Das ist schon ausbaufähig", räumt Nothacker ein, schiebt allerdings nach: "Das ist auch nicht so schlimm, wenn es weniger Besucher sind." Aber nicht nur das Wetter, wie in diesem speziellen Fall, sei wohl ursächlich für die Zurückhaltung der Menschen, sondern auch die diversen Corona-Auflagen. Zwar sind die Regelungen seit diesem Montag abermals gelockert worden, doch bisher, so Nothacker, hätte beispielsweise die Testpflicht einige etwas verunsichert. Auch die 3Gs, einst eher bekannt für mobilen Datenempfang, heute Kürzel für geimpft, genesen, getestet, hat für Unsicherheit gesorgt, auch weil es hier noch Unterschiede zwischen drinnen und draußen gibt.

Im Außenbereich ist nun zum Beispiel die Test- und Maskenpflicht weggefallen – lediglich die Erfassung der Kontaktdaten ist weiterhin verpflichtend. Dennoch würden die Interessenten teilweise anrufen und sich nach den aktuellen Regeln erkundigen, wenn auch nur vereinzelt.

Bei den ganzen Regeländerungen, im Moment fast schon wöchentlich, müssen auch die Touristiker irgendwie Schritt halten. "Da muss man schon aktuell sein und sich einlesen", berichtet Nothacker. Doch sie ist trotz des bisher geringen Andrangs froh, überhaupt wieder Veranstaltungen anbieten zu können.

Auch jetzt hofft man bei der Teinachtal-Touristik auf einen besseren Andrang beim Zavelsteiner Schlagersommer am Dienstagabend – immerhin 50 Karten sind bereits verkauft, die Abendkasse wird daher geöffnet sein. Stattfinden wird die Veranstaltung trotz der aktuell widrigen Wettervorhersage dennoch.