Übungszentrum der Polizei: In Iselshausen wird auch scharf geschossen

An die Polizei erinnert der ehemalige Möbelbetrieb bei Nagold überhaupt nicht. Und doch üben hier angehende wie aktuelle Polizisten für ihre Einsätze – auch mit Waffen.
28 Schüler sind an diesem Vormittag in der ehemaligen Möbelfabrik am Ortsrand von Nagold-Iselshausen zu Gast. Doch mit normalen Schülern haben die jungen Frauen und Männer so gar nichts zu tun. Sie drücken nicht die Schulbank, sie lernen, wie man eine Einsatzausrüstung anzieht und zusammenlegt, sie lernen wie eine Maschinenpistole funktioniert. Und sie lernen zu schießen.