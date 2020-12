Übungsplatz in VS Bank unterstützt Protest gegen Bundeswehrpläne

"Der Klinikstandort wurde seinerzeit auf Grund der ruhigen Lage mitten in einer der schönsten Urlaubsregionen Deutschlands gewählt. Diese Ruhe ist nun durch Schüsse und rollende Panzer bedroht", heißt es in der E-Mail. Man wende sich "in keiner Weise gegen die Institution Bundeswehr, der für den Erhalt des Friedens in unserem Land große Bedeutung zukommt", stellt die Sparda-Bank klar.

Doch weil der Standort in Tannheim damals "bewusst aufgrund der vorherrschenden Ruhe und den damit einhergehenden therapeutischen Möglichkeiten gewählt" worden sei, sei die Bank der Meinung, "dass ein militärischer Übungsplatz im Tannheimer Wald die therapeutische Arbeit mit kranken Kindern und trauernden Eltern stark beeinträchtigen oder gar unmöglich machen würde".