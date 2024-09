Übungsalarm in Freudenstadt

1 Auch die Sirene auf dem Freudenstädter Rathaus soll am Warntag getestet werden. Foto: Stadtverwaltung/Rath

Der bundesweite Warntag naht: Am Donnerstag werden wieder Sirenen und Handy-Alarme getestet – auch in Freudenstadt. Worauf sich die Bürger einstellen müssen.









Alarm auf allen Kanälen, aber nur probehalber: Die Stadt Freudenstadt beteiligt sich am bundesweiten Warntag am Donnerstag, 12. September. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.