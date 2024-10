Schon am Samstag gab es die traditionelle Schlachtplatte. Zur Unterhaltung spielte die Musikkapelle Wiesenstetten, dirigiert von Michael Zanker.

Der Sonntag begann mit dem Frühschoppen. Am Nachmittag zeigten die Jugendfeuerwehren Empfingen und Betra ihr Können. Sie üben auch übers Jahr gemeinsam.

Die Übungsannahme war ein Unfall mit Menschenrettung: Ein Auto ist auf eine Hausmauer draufgefahren und hat einen Brand ausgelöst. Im Auto sitzt noch eine verletzte Person.

Die Floriansjünger der beiden Jugendfeuerwehren Empfingen und Betra mussten viel Schlauchmaterial verlegen. Immer wieder hieß es Wasser marsch. Mit drei Strahlrohren rückte die Jugendwehr dem Brand zu Leibe. Aus Betra war das MLF im Einsatz, aus Empfingen das LF20 und aus Wiesenstetten der MTW. Am Ende der Brandbekämpfung kam auch die Wärmebildkamera in Einsatz, wollte man doch sichergehen, dass es keine Glutnester mehr gibt.

Zuschauer zeigen reges Interesse an der Feuerwehr

Mit FFW-Kommandant Dieter Eger gab es noch ein Gespräch: „Wahnsinnig, wie viel Leute heute am Sonntag, aber auch am Samstag, da waren. Am Samstag musste bis in die letzte Ecke nachgestuhlt werden. Die Übung der Jugendwehr war auch von den Zuschauern bestens besucht, wollten doch diese alle mitbekommen, wie die Jugendwehr bei der Menschenrettung vorgeht.“