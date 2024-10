Übung in Talhausen

1 Zusätzliches Wasser wurde aus dem Neckar gefördert. Foto: Feuerwehr Epfendorf

Eine besondere Übung fand bei der Feuerwehr Epfendorf am Montagabend statt.









Dachstuhlbrand im Elektrizitätswerk in Talhausen – so lautete das Übungsszenario bei der Feuerwehr Epfendorf am Montagabend. Die Besatzung des LF8 baute eine Wasserversorgung mit der Vorbaupumpe aus dem Kanal auf. Mit der Tragkraftspritzenpumpe wurde zusätzliches Wasser aus dem Neckar gefördert. Dieses wurde über mehrere C-Rohre abgegeben.