Übung in Schwenningen an Alter Feuerwache: So stark ist die Feuerwehr aufgestellt

Übung in Schwenningen an Alter Feuerwache

1 Die Schwenninger Feuerwehr hatte ihre Hauptübung am ehemaligen Gerätehaus abgehalten. Unter anderem gehörte die Bergung einer verletzten Person aus dem Schlauchturm durch die Höhenrettungsgruppe dazu. Foto: Jochen Schwillo

Für einige Feuerwehrleute aus Schwenningen war es ein sehr emotionaler Moment, als sie am Samstag an ihre ehemalige Heimat, der Alten Feuerwache, zurückkehrten, um ihre Hauptübung durchzuführen. Schließlich war die Wehr hier ab 1914 zu Hause, bevor man 2015, nach 101 Jahren an den neuen Standort in der Oberdorfstraße zog.









Traditionsgemäß kommt zu den Hauptproben im Herbst immer viel Publikum. Das war auch am Samstagnachmittag so, als die Schwenninger Feuerwehrabteilung mit einem großen Aufgebot am alten Gerätehaus vorfuhr.