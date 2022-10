3 Sie können das Hohenzollernlied nicht alle auswendig: Frank Jahraus (links) und Peter Rosenberger (Mitte) müssen ablesen. Nur Ilija Pilic, stellvertretender Kreisbrandmeister im Zollernalbkreis, scheint es auswendig zu kennen. Foto: Baiker

Das Rathaus steht in Flammen! Im Normalfall wäre das schlimm, doch zum Glück war es nur eine Übung, die in Betra stattfand. Mit Glosse.















Horb-Betra - Zu einer hohenzollerischen Verbundübung kamen die Feuerwehren aus Betra, Dettensee, Dettingen, Empfingen, Fischingen, Haigerloch und Glatt zusammen. In Betra galt es den Vollbrand im Rathaus zu löschen und verletzte Personen zu bergen.

Es war eine Traditionsübung, so Kreisbrandmeister Frank Jahraus, aber doch zeigten alle 84 Floriansjünger ihre hochklassige fachliche Ausbildung. In neun Fahrzeugen waren sie zum Brandort geeilt. Schnell waren die mehrere hundert Meter langen Feuerwehrschläuche ausgelegt, und "Wasser marsch" von mehreren Seiten konnte beginnen.

Entrauchungsgeräte im Einsatz

Mit der Steckleiter von vorne und mittels eines Innenangriffs im Treppenhaus konnten mehrere Verletzte im Rathaus geborgen werden.

Da das Treppenhaus sehr stark verraucht war, mussten mehrere Entrauchungsgeräte eingesetzt werden.

Kreisbrandmeister Frank Jahraus lobte die gute landkreisübergreifende Zusammenarbeit. Es sei wichtig, dass diese Übung stattfinde. Dabei sei es auch wichtig, dass sich die "obere Führungsebene" kennenlerne und sich immer wieder treffe.

Feuerwehrübung mit Marketingwert

Marco Schlagregen, Kommandant der Horber Gesamtwehr, zeigte sich auch sehr zufrieden.

Für OB Peter Rosenberger, der dieser Verbundübung auch beiwohnte, ist diese Übung ebenfalls etwas Besonderes. Er sprach auch den Marketingwert der Übung an, waren doch viele Zuschauer mit ihren noch kleinen Kindern da. Auch das kameradschaftliche Miteinander durfte dabei nicht fehlen.

Am Ende der hohenzollerischen Verbundübung wurde noch das Hohenzollernlied angestimmt.

Glosse

Text nicht gelernt?

Von Christof Schülke

Tief verwurzelt in den Herzen sind sie, die alten Hymnen wie das Hohenzollernlied oder auch das Württemberglied, das von manchen als Landeshymne gesehen wird – inoffiziell, denn da gibt’s ja noch das Badnerlied.

Gerade in Zeiten zünftiger Herbstfeste heben sich zu gegebenem Anlass die Hände auf die Herzen der von patriotischen Rührungen ereilten Gäste. Auch bei der Übung der Feuerwehren aus dem vormaligen Hohenzollern ist es Brauch, das Zollernlied zu singen, das seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts Treue zur Heimat bekundet. Aber nicht jeder "Neig’schmeckete" ist textsicher. Feuerwehrchef Frank Jahraus und Oberbürgermeister Peter Rosenberger mussten bei der Hauptübung beim Singen des Liedes den Text ablesen.

Was soll’s, es war schließlich eine Probe: Die einen proben das Löschen, die anderen wahrscheinlich das Singen. Oder muss für Horb als große Kreisstadt einfach mal ein neues Lied komponiert werden? Eines, das für alle (inklusive Zollernalbkreisler) passt? Das urige, aber leicht Frankreich-feindliche Horber Lied ist etwas für Heimat-Nerds. Wie wär’s also mit: "Oh, Perle am Neckar so blau, als ich dich entdeckte, stand ich grad im Stau..."