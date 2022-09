Übung in Aistaig

Oberndorf-Aistaig - Einen ganz besonderen Beitrag zum Jahresprogramm im Rahmen der 1250-Jahr-Feier leistete die Freiwillige Feuerwehr am Samstagnachmittag in Form einer überaus sehenswerten Übung an der Grundschule.

Kommandant klärt auf

Zahlreiche Zuschauer säumten den Bereich um die Grundschule als um 14 Uhr das erste Fahrzeug der Abteilung Aistaig mit Blaulicht und Martinshorn vor das Gebäude fuhr, nachdem die Schulleiterin die Rettungsleitstelle alarmiert hatte. Kommandant Gerhard Jackl moderierte die Übung und gab den Zuschauern Hinweise und Erklärungen zum Geschehen vor Ort.

Im Keller des Schulgebäudes war nach einem technischen Defekt ein Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung entstanden. Die Lehrer evakuierten die Schüler und brachten sie am ausgewiesenen Sammelplatz in Sicherheit. Dort wurde allerdings festgestellt, dass eine Lehrerin und vier Schüler noch im Gebäude sein mussten, so dass Gruppenführer Markus Pomorin entschied, die Atemschutzgruppe zur Suche nach den Personen ins Gebäude zu schicken.

Hiobsbotschaft

Dort konnten die Schüler unverletzt im 1. Obergeschoss aufgefunden und über Steckleitern in Sicherheit gebracht werden. Die vermisste Lehrerin hatte sich allerdings unter Schock ins Dachgeschoss gerettet, so dass der Einsatz der Drehleiter erforderlich wurde. Auch sie konnte damit unbeschadet aus dem Gebäude gerettet werden.

Währenddessen war die Hiobsbotschaft gekommen, dass sich im Keller noch Gasflaschen befinden würden. Durch den Atemschutztrupp wurden diese geortet und ins Freie gebracht, wo sie in sicherer Entfernung von der Jugendfeuerwehr fachmännisch mit Wasser abgekühlt wurden, um eine Explosion der Flaschen zu verhindern. Das Szenario, das durchaus realistisch war, konnte innerhalb kürzester Zeit von den eingesetzten Kräften aus Aistaig und Oberndorf geklärt werden.

Zusammenspiel beeindruckt

Die Menschenrettung wurde vorbildlich und erfolgreich gelöst und auch den Schwelbrand hatten die Floriansjünger schnell im Griff. Nachdem man den Rauch in der Schule abgesaugt hatte, konnte die Schule wieder betreten werden und dem Unterricht am Montag steht nichts mehr im Weg.

Die Zuschauer aus Aistaig und Umgebung zeigten sich insbesondere vom Zusammenspiel der Einsatzkräfte beeindruckt. Die Kräfte der Einsatzabteilung Aistaig und der Drehleiterbesatzung aus Oberndorf arbeiteten Hand in Hand und auch die Jugendfeuerwehr und die Mitwirkenden der Feuerwehr AG der Grundschule fügten sich nahtlos in den Einsatz ein.

Stadtbrandmeister zufrieden

Sowohl Stadtbrandmeister Manuel Suhr als auch Abteilungskommandant Gerhard Jackl zeigten sich mit dem Ablauf der Schauübung sehr zufrieden und auch Ortsvorsteher Frank Ade bedankte sich bei den Einsatzkräften für ihre vorzügliche Leistung.

Der Aistaiger Kommandant und stellvertretende Stadtbrandmeister Gerhard Jackl merkte noch an, dass im Ernstfall selbstverständlich bei einem solchen Brandobjekt auch die Abteilung Oberndorf sofort mitalarmiert werde. Darauf habe man jedoch im Rahmen dieser Übung verzichtet.