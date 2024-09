1 Erschöpft, aber glücklich: Die Soldaten und Soldatinnen der Patenbatterie, der 4. Batterie des Artilleriebataillons 295, haben eine dreitägige „Durchschlageübung“ vom Standort Stetten a.k.M. bis nach Triberg hinter sich. Rechts vorn sind Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold (von rechts), Hauptmann Carlo Heimerdinger und „Spieß“ Danny Schweinsberger zu sehen. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Für Aufsehen sorgten dutzende Soldaten, die in voller Kampfausrüstung und mit getarnten Gesichtern vor dem Rathaus aufmarschierten.









Es waren Soldaten der Patenbatterie, der 4. Batterie des Artilleriebataillons 295, die gerade eine so genannte „Durchschlageübung“ beendet hatten, mit Start in Stetten am kalten Markt (a.k.M.), wo die Einheit mittlerweile stationiert ist, und Ziel in der Patenstadt.