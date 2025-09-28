Übung der Feuerwehr in Balingen: Wenn der Fahrer bewusstlos wird

Sieben verletzte Personen, ein Brand und ein Unfall: Das war das Szenario bei der Hauptübung der Jugendfeuerwehr. Auch die Drehleiter war im Einsatz.
Mittlerweile findet die Hauptübung der Jugendfeuerwehr (JFW) Balingen im zweijährigen Turnus statt, 2025 bei der Firma Neher in Weilstetten, wo sich neben 55 Mitglieder der Jugendfeuerwehren aus Balingen, Weilstetten, Endingen und Frommmern, viele Betreuer und zahlreiche Besucher einfanden. Zwölf Fahrzeuge waren im Einsatz, auch der Abrollbehälter Wasser/Schaum oder das Rüst- und Gerätefahrzeug 1/52 AB-Rüst sowie die Drehleiter.