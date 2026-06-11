Übung auf dem Campingplatz: Feuerwehr probt den Ernstfall am Kirnbergsee Unterbränd

1 Mit Schnellverschlüssen schließen die Wehrmänner (Stephan Demattio, Wilfried Hepting) das Unterbränder Fahrzeug blitzschnell an den unterirdischen 25.000-Liter-Tank an. Foto: Lutz Rademacher Vergangene Woche kam es auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen zu einem Feuer mit hohem Schaden. Das Beispiel zeigt, wie wichtig schnelles Eingreifen ist.







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Um das zu gewährleisten, führt die Feuerwehr Bräunlingen, Abteilung Unterbränd, regelmäßig Übungen und Begehungen auf dem Campingplatz am Kirnbergsee durch, so wie in der Monatsprobe am Mittwochabend. An der Übung nahmen 16 Feuerwehrkameraden der Abteilung Unterbränd teil. Neben dem örtlichen Kommandant Michael Becker war auch der Bräunlinger Gesamtkommandant Christoph Barth anwesend. Thomas Mattner von der Eigentümergemeinschaft Campingplatz Unterbränd und Platzwart Jürgen Stutz führten durch das Gelände. Zunächst erfolgte eine Einweisung aller Kameraden, wie das Tor am nördlichen Campingplatz-Abschnitt auch bei Stromausfall geöffnet werden kann, so dass ein schneller Zugang gewährleistet ist. Dort ist ein 25.000-Liter-Löschtank installiert, der blitzschnell mit der Pumpe des Fahrzeugs verbunden werden konnte.