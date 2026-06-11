Übung auf dem Campingplatz: Feuerwehr probt den Ernstfall am Kirnbergsee Unterbränd
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Mit Schnellverschlüssen schließen die Wehrmänner (Stephan Demattio, Wilfried Hepting) das Unterbränder Fahrzeug blitzschnell an den unterirdischen 25.000-Liter-Tank an. Foto: Lutz Rademacher

Vergangene Woche kam es auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen zu einem Feuer mit hohem Schaden. Das Beispiel zeigt, wie wichtig schnelles Eingreifen ist.

Um das zu gewährleisten, führt die Feuerwehr Bräunlingen, Abteilung Unterbränd, regelmäßig Übungen und Begehungen auf dem Campingplatz am Kirnbergsee durch, so wie in der Monatsprobe am Mittwochabend. An der Übung nahmen 16 Feuerwehrkameraden der Abteilung Unterbränd teil. Neben dem örtlichen Kommandant Michael Becker war auch der Bräunlinger Gesamtkommandant Christoph Barth anwesend. Thomas Mattner von der Eigentümergemeinschaft Campingplatz Unterbränd und Platzwart Jürgen Stutz führten durch das Gelände. Zunächst erfolgte eine Einweisung aller Kameraden, wie das Tor am nördlichen Campingplatz-Abschnitt auch bei Stromausfall geöffnet werden kann, so dass ein schneller Zugang gewährleistet ist. Dort ist ein 25.000-Liter-Löschtank installiert, der blitzschnell mit der Pumpe des Fahrzeugs verbunden werden konnte.

 
Die Unterbränder Feuerwehr übt auf dem Campingplatz am Kirnbergsee. Foto: Lutz Rademacher

Alternativ kann Wasser aus dem See entnommen werden, für den Erstangriff enthält das Unterbränder Fahrzeug 1000 Liter. Es erfolgte eine komplette Begehung des Geländes, die Besichtigung der Gebäude sowie der Technik und der Stromanschlüsse.

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Thomas Mattner betonte, wie wichtig regelmäßige gemeinsame Termine mit der Feuerwehr sind, um Sicherheit zu schaffen und Konzepte weiterzuentwickeln. So arbeitet man daran, anhand des Lageplans einen Brandort zu lokalisieren, die Anfahrtswege sowohl für den Erstangriff als auch für Nachschubkräfte zu planen und deren Einweisung zu gewährleisten. Ferner plant man, auf dem Campingplatz zeitnah eine größere Übung durchzuführen.

 