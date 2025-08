Eisrettung am Schömberger Stausee „Bei einem Eiseinbruch zählt jede Sekunde“

In den Wintermonaten ist es verboten, den zugefrorenen Stausee zu betreten – schließlich besteht im Falle eines Eiseinbruchs Lebensgefahr. Lucas Mager von der Feuerwehr Schömberg und Markus Maucher vom DLRG erklären, was in einem solchen Fall zu tun ist.