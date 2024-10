Übung am Kindergarten: Boller Feuerwehr arbeitet umsichtig

1 Einsatzkräfte führen bei der Feuerwehrübung in Boll ein Kind aus dem Gebäude. Eine spezielle Haube schützt es vor den Rauchgasen. Foto: Michael Daiker /Michael Daiker

Eine Fritteusen-Explosion im Kindergarten des Hechinger Stadtteils war die Übungsidee für die Einsatzkräfte. Eine Erzieherin und drei Kinder müssen aus dem verrauchten Gebäude gerettet werden.









Am Boller Kindergarten St. Nikolaus hat am Samstagabend die Boller Feuerwehr ihre Hauptübung abgehalten. Angenommen wurde für die Übung die Situation, dass in dem freistehenden Flachdachgebäude mit mehreren Zugangsmöglichkeiten die jährliche Abschlussübernachtung der Kindergartenkinder stattfindet. Dazu halten sich 50 Kinder und sechs Erzieherinnen im Gebäude auf, als in der Küche in der Fritteuse eine Fettexplosion stattfindet.