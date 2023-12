1 Blick auf die Lahrer Innenstadt Foto: Bildstein

Was für ein Gestank in der Lahrer Fußgängerzone: Wo er her kam, was ihn verursacht hat und warum man keine Bedenken haben muss.









Link kopiert



Die Stoffe, die am Montagnachmittag für die Geruchsbelästigung in der Lahrer Marktstraße gesorgt hatten, waren nicht gesundheitsgefährdend. Das hat das Landratsamt am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt.