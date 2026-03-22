Überwältigende Buchpräsentation: „Doppelte Heimat“ übertrifft Erwartungen

Das Interesse an dem Buch hat alle Erwartungen übertroffen. Gut 400 Besucher haben die Präsentation von „Doppelte Heimat“ am Samstagmorgen in der Sulzberghalle erleben wollen. Die Halle war im Vorfeld für circa 250 Besucher bestuhlt gewesen. Hilde Beck, Vorsitzende des Vereins „Bürger Aktiv Lahr“, hatte also keinen Grund mehr, über „schlaflose Nächte“ nachzudenken. Ihre Sorgen, ob sich überhaupt jemand für das Buch interessieren würde, das der Verein herausgegeben hat, waren angesichts dieses Ansturms verflogen. Sie konnte sich umgekehrt über den „Willen, gesehen, gehört und verstanden“ zu werden, freuen – auch angesichts der bis auf den letzten Platz gefüllten Halle.

Oberbürgermeister Markus Ibert stellte die Frage nach der Möglichkeit, eine „doppelte Heimat“ zu besitzen. Er gab dazu diese Antwort: „Die Erinnerung an die frühere Heimat bleibt – mit ihrer Sprache, ihren Traditionen und ihrer Geschichte.“ Gleichzeitig sei in Lahr – oder anderen Städten und Gemeinden – eine andere und neue Heimat entstanden. Also bedeutet diese „doppelte Heimat“ die Chance, „zwei kulturelle Erfahrungen miteinander zu verbinden, Erinnerungen zu bewahren und zugleich neue Wurzeln zu schlagen“.

Valerie Hübner (amtierende Chrysanthemenkönigin) ist hier geboren. Ihre Großmutter gehört zu den Autoren des Buchs. Ob ihr Engagement, ihre Ausbildung und ihr berufliches Leben in unterschiedlichen Ländern mit den Erfahrungen der Eltern und Großeltern damit zusammenhängen? Sie hat eine mögliche Antwort dazu mit diesem einfachen Wunsch gegeben: Es gelte, „Würde, Respekt und Menschlichkeit“ zu zeigen, „gegenüber Menschen, die hier neu sind“.

Wolfgang G. Müller, der für die Bürgerstiftung Lahr sprach, hatte ein besonderes Kompliment. Er bedauere, dass diese Idee nicht aus den eigenen Reihen gekommen sei. Die Bedeutung des Buchs drückte er mit dem Fachbegriff „Oral History“ (erzählte Geschichte) aus. Die Texte der Autoren, deren Erinnerung und die faktische Überprüfung zusammen bewahren diesen Teil jetzt als geschriebene Geschichte.

Die rund 400 Besucher in der Halle ließen sich von den Auftritten der Talent Academy des Europa-Parks verzaubern. Foto: Baublies

Marion Gentges (CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises) zitierte den Literaturnobelpreisträger Winston Churchill folgendermaßen: „Je weiter man zurückblicken kann, desto weiter wird man vorausschauen.“ Der britische Premierminister hat den Preis für seine historischen Arbeiten zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1953 erhalten. Johannes Fechner (MdB der SPD) sprach auch im Namen seines Kollegen Jannick Bury (CDU), als er Herbert Grönemeyer zitierte: „Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.“

Walter Caroli hat (wir haben darüber bereits berichtet) am Entstehen des Buchs einen gewichtigen Anteil. Er stellte daher einen Mitarbeiter von „Doppelte Heimat“ vor, der nicht als Autor, sondern als Gestalter am Gelingen beteiligt gewesen ist. Der Seelbacher Walter Vetterer hat die Bildbearbeitung besorgt und ist für das Endlayout verantwortlich. Caroli zitierte aus einem Brief, den der Grafiker an Hilda Beck geschrieben hat: „Dieses Buch ist weit mehr als ein historisches Werk – es ist ein Zeichen des Erinnerns, der Menschlichkeit und der Verbundenheit.“

Tänzerinnen der Talent Academy des Ruster Europa-Parks haben die Präsentation mitgestaltet. Die Wahl der Stücke „Blumentanz“ aus dem „Nussknacker“ von Peter Tschaikowsky und „Anitras Tanz“ aus den Peer-Gynt-Suiten von Edvard Grieg war gut gewählt.

Bald im Handel

Das 404 Seiten starke Werk, das der Lahrer Verlag Ernst Kaufmann publiziert, kann ab dem 31. März auch über den Buchhandel erworben werden (ISBN 978-3-7806-8209-3).