Überwältigende Buchpräsentation: „Doppelte Heimat“ übertrifft Erwartungen

Im 404 Seiten starken Buch „Doppelte Heimat“ erzählen insgesamt 20 Autoren Geschichten aus dem Leben der Russlanddeutschen im Raum Lahr.
Das Interesse an dem Buch hat alle Erwartungen übertroffen. Gut 400 Besucher haben die Präsentation von „Doppelte Heimat“ am Samstagmorgen in der Sulzberghalle erleben wollen. Die Halle war im Vorfeld für circa 250 Besucher bestuhlt gewesen. Hilde Beck, Vorsitzende des Vereins „Bürger Aktiv Lahr“, hatte also keinen Grund mehr, über „schlaflose Nächte“ nachzudenken. Ihre Sorgen, ob sich überhaupt jemand für das Buch interessieren würde, das der Verein herausgegeben hat, waren angesichts dieses Ansturms verflogen. Sie konnte sich umgekehrt über den „Willen, gesehen, gehört und verstanden“ zu werden, freuen – auch angesichts der bis auf den letzten Platz gefüllten Halle.