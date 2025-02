Überwachungskamera zeichnet auf Diebstahl und Einbruchsversuch in Bösingen

Zwei Männer nähern sich in der Nacht mit Taschenlampen einem Wohnhaus. Einer schleicht um das Haus herum, will eine Garagentür öffnen. Als er merkt, dass sie verschlossen ist, treten beide den Rückzug an. Das hat eine Überwachungskamera in Bösingen-Herrenzimmern aufgezeichnet. Wir fragen bei der Polizei nach.