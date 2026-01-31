Überwachungskamera in Prüfung: Unbekannter scheitert bei Einbruchsversuch in Rottweil

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag versucht, in ein Wohnhaus in Rottweil einzubrechen.

In der Klaiber-Kasper-Straße in Rottweil ist es am Donnerstag zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus gekommen.

Laut Polizei versuchte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 19 Uhr, die Terrassentüre eines Hauses aufzuhebeln. Diese hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand, sodass der Täter ohne Beute flüchtete.

Wie die Polizei mitteilt, zeichnete eine private Überwachungskamera im Umfeld eine männliche Person auf, die sich im Wohngebiet aufhielt und dabei auffällig die dortigen Häuser beobachtete. Ob es sich hierbei um den Tatverdächtigen handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Polizeirevier Rottweil bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0741/4770 zu melden.