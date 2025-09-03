Übertreiben wir es mit Me-Time?: Warum wir nicht ständig jedes Gefühl ernst nehmen müssen

Mental Health und der Umgang mit Gefühlen ist in den letzten Jahren ein immer größeres Thema geworden. Ein zu großes, findet die Hamburger Psychologin Gitta Jacob.
Abgrenzung, Me-Time, Bedürfnisorientierung – Schlagwörter, die seit Jahren auf Instagram und Tiktok kursieren. Sie haben längst den Alltag erobert. Wer heute eine Geburtstagsparty plant, bekommt oft am Tag selbst, wenn das Essen schon fertig ist, reihenweise Absagen. Die Begründung: „Sorry, die Woche war stressig, ich muss mich um mich kümmern. “ Oder: „Ich brauche Me-Time. “ Und da steht man dann – mit dem ganzen Essen.