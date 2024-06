Gute Stimmung und Torjubel beim Public Viewing in Schramberg

Übertragung in der Szene64

Auftakt zum Public Viewing in der Szene 64. Foto: Jambrek

Der Ball lief rund beim Auftaktspiel der deutschen Mannschaft. Beim Public Viewing in der Szene64 herrschte reichlich gute Stimmung.









Für Fußballfans sind Länderspiele immer ein ganz tolles Ereignis. Erst recht, wenn das Spiel in großer Runde und bei reichlich guter Stimmung verbracht werden kann. Genau das war am Freitagabend auch in der Szene 64 und bei der Übertragung des EM-Spiels Deutschland gegen Schottland möglich.