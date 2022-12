Chaos in Arztpraxis durch Stromnetz-Eingriff in Waldmössingen

In Frank Stephans Praxis in Waldmössingen war der Donnerstag reich an Stress: Nach einem Eingriff in das örtliche Stromnetzwerk am Mittwochabend in der Burgstraße funktionierten Telefon und Internet nicht mehr beziehungsweise nur sehr eingeschränkt.















Schramberg-Waldmössingen - Drei Techniker versuchten "während dem laufenden Praxisbetrieb" vor Ort das Problem zu lösen, so Stephan. Eine Fritz-Box, die als WLAN-Router und Schaltzentrale für das Praxisnetzwerk fungierte, funktionierte nicht mehr, sagt Stephan, ebenso eine der Überspannungsschutz-Steckdosen.

Neue Trafostation erfordert Eingriffe

Von 18 bis 18.30 Uhr hatte die Netze BW GmbH, welche die größte Netzbetreiber-Gesellschaft der EnBW und von den Stadtwerken in Schramberg für den technischen Netzbetrieb beauftragt ist, einen Eingriff in das Erdkabelnetzwerk vorgenommen. Es handelte sich um eine Netzwerkstärkungs-Maßnahme, sagt Dagmar Jordan, Pressesprecherin der EnBW. Der Neubau der Seniorenresidenz in der Heimbachstraße, in dem betreutes Wohnen angeboten werden soll, musste an das Erdkabelnetz neu eingebunden werden. Die alte Trafostation reichte für den neuen Bedarf nicht mehr aus, deswegen mussten die Erdkabel von der alten zur neuen Station verlegt werden, die sich in der Heimbachstraße befindet, sagt Jordan. Mehrere Straßen in Waldmössingen sind von der Maßnahme betroffen, am Mittwochabend war die Burgstraße an der Reihe.

"Aus Rücksicht" vor der Arztpraxis von Stephan und nach einem persönlichen Gespräch haben die Arbeiter von Netze BW die Abschaltzeit in die Abendstunden gelegt, sagt Jordan. In der Verantwortung stehen nach Jordan die Haushalte und Einrichtungen selbst, Vorsorge zu betreiben: "Wenn man empfindliche Geräte hat, liegt der Schutz der Geräte und der sensiblen Einrichtung in der eigenen Hand." Jordan erwähnt Notstromaggregate und Geräte zur Spannungsstabilisierung, die besonders Benutzer mit sensibler Elektronik den Geräten vorschalten können.

Überspannungsschutz ging kaputt

Genau so ein Gerät zum Schutz vor Überspannung sei am Mittwochabend kaputt gegangen, sagt Stephan. Auch hatte er vorgesorgt und bei der Telekom veranlasst, dass bei Ausfall des Telefons die Anrufe auf eine Notnummer umgeleitet werden: Doch statt der üblichen drei Telefone funktionierte so am Donnerstag nur eines. Auch habe Stephan empfindliche elektronische Datenverarbeitungs-Geräte, wie im Schreiben der Netze BW beschrieben, abgestellt. Alle Stecker auch noch aus den Dosen auszustecken hätte in seiner Praxis sehr lange gebraucht, da er viele Geräte benutze. Stephan ist sich sicher: Um den Schaden in seiner Praxis zu verursachen "muss eine entsprechende Ladung da gewesen sein."

"Wir haben keinen Fehler gemacht", sagt dagegen der Netzmeister von den Stadtwerken in Schramberg. Beim Aus- und Einschalten des Stroms passiere prinzipiell nichts anderes als bei einem ganz normalen Stromausfall. Dass dabei Geräte zu Schaden kommen "kann passieren", tut es aber "normalerweise nicht", sagt er. Einen Stromausfall beispielsweise müssten eigentlich alle Geräte schadlos überstehen können.

1000 Euro Kosten

Stephan fürchtet nun, auf den Kosten, die er auf 1000 Euro schätzt und die unter anderem durch den Einsatz der Techniker entstanden, sitzen zu bleiben. Sein Unmut wendet sich auch gegen die politischen Vorgaben, die Arztpraxen dazu verpflichten, immer mehr Arbeiten digital durchzuführen: ob elektronische Rezepte oder die Digitalisierung von Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen. "Wir müssen immer mehr Anforderungen erfüllen" und "unsere Infrastruktur gibt das gar nicht her", sagt Stephan.

Der Eingriff am Mittwochabend scheint eher sensiblere elektronische Netzwerke getroffen zu haben: Die Friseurin Isabella Baca, deren Salon sich ebenfalls in der Burgstraße befindet, sagt, sie habe nach Mittwochabend keine Probleme mit Geräten gehabt.

Zwei Stunden kein Internet

Aber die Physiotherapiepraxis von Rolf Kreyl in der Burgstraße hatte dagegen Donnerstag morgens mit Problemen zu kämpfen. "Es hat zwei Stunden gebraucht, bis das Internet funktioniert hat", sagt Gabi Kreyl: "Das war ein Riesentheater." Sie habe den Router immer wieder ein- und ausgeschaltet, gegen 10 Uhr ging das Internet in der Physio-Praxis wieder. Kreyl arbeitet mit einem Online-Terminplaner, der nicht mehr abrufbar war und auch das Telefon ging nicht. Auch sie habe die Anweisungen des Infoschreibens der Netze BW befolgt und alle Geräte ausgeschaltet. Sie fühlt sich schlecht informiert, da in dem Schreiben "keine Gründe angegeben" worden seien für den Eingriff ins Stromnetz. Da sie normalerweise manchmal bis neun Uhr abends arbeite, musste sie einigen Patienten am Mittwoch absagen.

Karina Unruh von der Pressestelle der Deutschen Telekom sagt zu Problemen mit dem Internet und Telefon nach einem Eingriff ins Stromnetzwerk: "Eine Unterbrechung der Stromversorgung hat natürlich auch einen Einfluss auf unsere Netzinfrastruktur. Verteiler im betroffenen Gebiet sind in dem Moment offline und nicht an das Festnetz angebunden. Sobald die Unterbrechung der Stromversorgung wieder hergestellt ist, startet unsere Netztechnik neu und alle Kunden sind damit wieder an unser Festnetz angebunden."

Neustart hilft

Es könne allerdings vorkommen, so Unruh, dass beispielsweise WLAN-Router und Telefonanlagen "bei Kunden in diesem Fall ebenfalls neu gestartet werden müssen, um sich neu in das Netz einzuwählen." Unruh empfiehlt Kunden beziehungsweise Netzwerkadministratoren, die Anbindung zu überprüfen und bei Bedarf gegebenenfalls eine Anschlussstörung beim Kundenservice zu melden.

Sollte es im Zuge von Arbeiten der Netze BW berechtigten Anspruch auf Schadensersatz geben, können sich Kunden nach Jordan an diese Mailadresse wenden: Versicherungen@netze-bw.de