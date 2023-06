Am Mittwoch haben in Baden-Württemberg wegen eines Streiks rund 2300 Apotheken geschlossen. Wir verraten, wo man im Notfall trotzdem versorgt wird.

In den Apotheken wird bundesweit gestreikt - auch in unserer Region. Der Grund: Personalnot und Mehraufwand etwa wegen Lieferengpässen von Medikamenten. Gefordert werden Honoraranhebungen. Was aber, wenn doch dringend ein Medikament benötigt wird? Wir listen die aktuellen Notapotheken (laut aponet.de) in den Kreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil, Zollernalb, Freudenstadt, Calw und Ortenau auf:

Apotheke am Markt in der Friedrichstraße 3 in Furtwangen

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07723 - 5 04 76 70

Apotheke Unterkirnach in der Villinger Straße 2

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07721 - 5 39 70

Rieten-Apotheke in der Rietenstraße 52 in Villingen-Schwenningen

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07720 - 3 71 18

Zentral-Apotheke in der Freudenstädter Straße 7 in Fluorn-Winzeln

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07402 - 4 66

Central-Apotheke in der Hauptstraße 22 in Schramberg

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07422 - 42 82

Mehr Infos zu den geöffneten Apotheken im Kreis Rottweil lesen Sie hier.

Obere Apotheke in der Marktstraße 44 in Albstadt

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07431 - 32 40

Apotheke Spranger in der Heiligkreuzstraße 1 in Hechingen

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07471 - 23 87

Apotheke Rangendingen in der Haigerlocher Straße 14

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07471 - 80 90

Eulen-Apotheke in der Ruhesteinstraße 300 in Baiersbronn-Mitteltal

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07442 - 28 81

Engel-Apotheke in der Marktstraße 2 in Eutingen

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07459 - 9 11 53

Kur-Apotheke in der Straße "Am Kurpark" 33 in Waldachtal

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07443 - 28 90 10

Burg-Apotheke in der Schwarzwaldstraße 59 in Calw

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07051 - 5 11 04

daferner apotheke am Rathaus in der Straße "Am Markt" 10 in Achern

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07841 - 2 84 85

Schwarzwald-Apotheke in der Gartenstraße 16 in Gengenbach

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07803 - 32 51

Zeder Apotheke in der Eisenbahnstraße 68 in Hausach

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07831 - 2 71

Hanauer-Apotheke in der Oberdorfstraße 25 in Kehl-Kork

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07851 - 7 40 90

Karls-Apotheke in der Bahnhofstraße 25 in Kippenheim

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07825 - 8 44 60

Schwarzwald-Apotheke in der Hauptstraße 19 in Offenburg

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 0781 - 2 48 64

Kloster-Apotheke in der Hauptstraße 17A in Seelbach

geöffnet von 8.30 bis 8.30 Uhr am Donnerstag

Tel: 07823 - 9 62 75 75

Mehr Infos zu den geöffneten Apotheken im Ortenaukreis lesen Sie hier. Was die Apotheken im Kinzigtal vom Streiktag halten, erfahren Sie in diesem Artikel.