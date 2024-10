Überschwemmungen in Trossingen: Was die Stadt in Sachen Hochwasserschutz tun will

Was die Stadt in Sachen Hochwasserschutz tun will

1 Das ist geplant: Acht Maßnahmen wie Bau von Mauern, Wällen, Regenrückhaltebecken und eines Drosselkanals schlägt das Ingenieurbüro für das Wohngebiet Albblick in Trossingen vor, nächstes Jahr werden Nummer eins, zwei und drei umgesetzt, im Jahr darauf Nummer acht. Foto: Stadt Trossingen

Gegen ein 100-jährliches Hochwasser sollte das Wohngebiet Albblick geschützt werden. Entsprechende Pläne hatte ein Ingenieurbüro im vergangenen Jahr vorgelegt. Doch dann überholte die Realität das Planszenario.









Bei einem heftigen Gewitter mit Starkregen am 2. Juni 2024 strömten die Wassermassen von den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen in das Wohngebiet am nördlichen Rand der Stadt sowie an der Aixheimer Straße, überschwemmten Straßen, Wege, Hofeinfahrten und liefen in mehrere Keller. Die Kanalisation konnte die Wassermassen einfach nicht mehr schlucken. Bilanz des Unwetters: Die Feuerwehr rückte nach der Alarmierung um 16.33 Uhr zu mehr als 50 Einsätzen aus, das THW unterstützte ebenfalls.