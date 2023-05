Die Opfer- und Schadensbilanz ist verheerend und weiterhin nur provisorisch, denn in der betroffenen Region regnet es noch immer, wenn auch inzwischen weniger stark. Nach Angaben des Ministers für Zivilschutz, Nello Musumeci, mussten in den Überschwemmungsgebieten bis Donnerstag mindestens 13.000 Personen aus ihren Häusern evakuiert werden; tausende andere Bewohner haben ihre überfluteten Häuser von sich aus verlassen und haben sich zu Verwandten geflüchtet.

Mindestens neun Menschen sind in den Fluten umgekommen, darunter zwei Rentner, die in den eigenen vier Wänden ertranken. In den am stärksten betroffenen Gebieten sind am Mittwoch in 24 Stunden über 200 Millimeter Regen pro Quadratmeter gefallen.

80 Ortschaften stehen phasenweise unter Wasser

„In drei Tagen jährt sich das Erdbeben in der Emilia-Romagna zum elften Mal - und was wir hier erleben ist, wie ein weiteres Erdbeben“, erklärte der Präsident der Region Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, gegenüber dem italienischen Fernsehen. Insgesamt standen laut Bonaccini am Mittwoch, dem Höhepunkt der Flut, mehr als achtzig Städte und Dörfer ganz oder teilweise unter Wasser; 21 Flüsse seien über die Ufer getreten.

Wegen des Starkregens hätten sich 250 Schlammlawinen und Erdrutsche ereignet, 450 Strassen seien unterbrochen, viele Schulen bleiben geschlossen. „Ein großer Teil unseres Territoriums ist nicht wiederzuerkennen“, erklärte Bonaccini. Wegen der anhaltend hohen Gefahr von Erdrutschen herrschte in der ganzen Region weiterhin Alarmstufe rot.

Besonders betroffen von den Überschwemmungen sind die bevölkerungsreichen Städte Cesena, Forlì, Faenza und Ravenna in der Po-Ebene. Aber auch an der oberen Adriaküste und in Touristenorten wie Rimini und Riccione war die Lage mitunter kritisch. Überschwemmungen wurden auch aus Senigallia in der Region Marken gemeldet; die Stadt an der Adria war bereits im vergangenen Jahr von einem schweren Unwetter verwüstet worden.

Für die kommende Woche und insbesondere für Pfingsten erwarten die Meteorologen zwar eine Wetterberuhigung. Aber insgesamt bleibe das Wetter in ganz Italien bis weit in den Juni hinein unbeständig und in den meisten Regionen auch zu kühl für die Jahreszeit. Immerhin: In einigen Gebieten, etwa in Ravenna, sind die Pegelstände gestern etwas gesunken; einzelne Bewohner kehrten in ihre Häuser zurück.

Po-Ebene leidet unter Wetterextremen

Vor allem die Po-Ebene leidet seit vielen Monaten stark unter Wetterextremen. Lange Zeit herrschte eine Dürre: Die Pegelstände des Po und wichtiger Wasserspeicher wie Gardasee oder Lago Maggiore lagen noch tiefer als im Jahr zuvor während der Rekorddürre. Nun rechnet der italienische Bauernverband Coldiretti erneut mit Milliardenschäden - diesmal nicht wegen der Trockenheit, sondern wegen der Flut. Bereits Anfang Mai war die Emilia-Romagna von einem ersten Starkregen betroffen gewesen; in Faenza fielen in zwei Tagen 240 Liter Regen pro Quadratmeter.