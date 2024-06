24 Rudersberg im Rems-Murr-Kreis hat das Hochwasser besonders hart getroffen. Foto: imago//Alexander Wolf

In Teilen Baden-Württembergs hat das Hochwasser massive Schäden angerichtet. Zwei Menschen sind ums Leben gekommen. Die Wetterprognose macht Hoffnung – und mancherorts gibt es Entwarnung.









Hochwasser hätten sie in Rudersberg immer wieder erlebt, sagt Markus Fischer aus dem Teilort Schlechtbach. Aber dieses Mal sei es „eine Nummer härter“. Er lebt mit seiner Familie in einer alten Mühle, direkt an der Wieslauf, dem Bach, der durch den Ort im Rems-Murr-Kreis fließt. Das Wasser sei in der Nacht auf Montag schlagartig von allen Seiten gekommen.