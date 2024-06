1 Armin Schott zeigt das Überschwemmungsrisiko in dem Bereich, in welchem das neue Wohngebiet in Mühlhausen geplant ist. Foto: Marc Eich

Nach den Überschwemmungen in Mühlhausen werden mögliche Konsequenzen diskutiert. Ex-Planungsamtsleiter Armin Schott schlägt Änderungen beim geplanten Neubaugebiet vor und wünscht sich auch für den Mühlbach eine besondere Maßnahme.









Gleich zwei Mal schlug das Unwetter in Mühlhausen Anfang Juni zu: Nach einem Erdrutsch rauschten Wassermassen in den VS-Ortsteil und sorgten dort für teilweise hüfthohe Überschwemmungen. Die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte waren über Stunden vor Ort, um die Lage in den Griff zu bekommen.