Feuerwehr: Bewohner sollen sich in Sicherheit bringen

Überschwemmung in Göllsdorf und Neufra

10 Der Bahndurchlass zwischen Göllsdorf und Rottweil ist überflutet und für den Verkehr gesperrt. Foto: Wolf

Die Feuerwehr Rottweil schleppt am Sonntagabend Sandsäcke an, um Knollenbach, Prim und Starzel notfalls aufzuhalten. Aus Neufra und Göllsdorf gibt es Notrufe.









Das Hochwasser hält die Gesamtfeuerwehr Rottweil am Sonntagabend in Atem. Der erste Notruf ging um 17.32 Uhr ein, es folgten weitere aus Neufra und Göllsdorf, berichtete die Feuerwehr. Gegen 20.45 Uhr wurden Bewohner der Mühlwiesenstraße aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Zuvor waren im Bereich der Primstraße Gebäude evakuiert worden. Zudem war die Durchfahrtstraße von Rottweil nach Göllsdorf gesperrt.