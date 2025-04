Überschallknall über der Region Freudenstadt: Kampfjet-Einsatz war keine Übung

1 Zwei Kampfjets vom Typ Eurofighter waren über der Region im Einsatz. (Archivbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Zwei laute Knallgeräusche haben am Freitagnachmittag die Bewohner von Freudenstadt und benachbarter Gemeinden aufgeschreckt. Dass es sich dabei um einen Überschallknall gehandelt hat, wurde nun offiziell bestätigt. Allerdings waren die Kampfjets diesmal nicht für einen Übungsflug oder ein Manöver unterwegs.









Was war denn das? Eine Explosion? Ein Unfall? Zweimal kurz hintereinander war am Freitagnachmittag in Freudenstadt ein lauter Knall zu hören. Die Schallwelle war so stark, dass in unserer Redaktion in Freudenstadt sogar die Fensterscheiben sichtbar vibrierten.