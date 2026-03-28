Überschall ohne Knall: Nasa will Überschallflugzeug X-59 häufiger testen

Anfang 2024 hatte die Nasa ihr neues Überschallflugzeug vorgestellt. Das Besondere: Es soll keinen lauten Knall mehr erzeugen. Testflüge ließen lange auf sich warten - das ändert der Nasa-Chef jetzt.
Washington - Die Nasa will ihr Überschallflugzeug "X-59" künftig häufiger in die Luft bringen. Nach einem ersten Testflug im Oktober 2025 absolvierte der Jet nun gleich zwei weitere Testflüge kurz hintereinander, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. "Wir kommen wieder in einen Testflug-Rhythmus", sagte Nasa-Chef Jared Isaacman, der auch schon für das Mondprogramm "Artemis" eine engere Taktung der Flüge angeordnet hatte. Die nächsten Testflüge seien schon geplant.