4 Zwei Brocken hält Lukas Werther in der Hand – entnommen aus dem früheren Meiler der Schieferölfabrik nahe Erzingen. Dessen Überreste nehmen Forscher nun ganz genau unter die Lupe. Foto: Maier

Saftige Wiesen, grüne Wälder, eine schöne Aussicht: Was heute ein schönes Fleckchen Erde ist, war vor rund 75 Jahren für viele Menschen die Hölle. Oberhalb von Erzingen betrieben die Nationalsozialisten eine der Schiefer­ölfabriken des Unternehmens "Wüste". Was genau dort vor sich ging, untersuchen nun Experten des Landesdenkmalamts und der Universität Tübingen.

Balingen-Erzingen - Lukas Werther schnappt sich einen Handfeger, einen Spaten und steigt in ein Loch. Ein Bagger hat es am Donnerstagmorgen ausgehoben. Es ist rund zwei Meter tief, ganz unten sieht man den Ölschiefer schwarz glänzen. Die Schichten darüber aber sind teils rötlich, teils ockergelb. Eine Folge der enormen Temperaturen.

Werther, Forscher an der Universität Tübingen am Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters, steht in einem der Meiler der früheren Schieferölfabrik, die die Nationalsozialisten nahe Erzingen eingerichtet hatten. Dort wurde der ölhaltige Posidonienschiefer verschwelt. Er nimmt zwei unscheinbare Brocken in die Hand – "Sehen Sie, komplett verschlacktes Material". Geschichte zum anfassen.

Häftlinge mussten den Ölschiefer abbauen

Jeder der Meiler nahe Erzingen war etwa 45 Meter lang, vier Meter hoch. Ziel des Projekts war es auf Geheiß des damaligen Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion, Albert Speer, vom Spätsommer 1944 an Öl und Treibstoff aus Ölschiefer zu gewinnen. Zwischen Tübingen und Rottweil sollten zehn dieser Schieferölfabriken für Nachschub sorgen – Nachschub, den die Nationalsozialisten dringend benötigten, nachdem etwa die Ölfelder in Rumänien an die Sowjetunion verloren gegangen waren und große Teile der chemischen Industrie von alliierten Bombern zerstört worden waren. Das Unternehmen "Wüste" geriet indes zum kolossalen Fehlschlag: Nur vier der Werke gingen vor Kriegsende überhaupt in Betrieb, der Ertrag an Rohöl war minimal.

Das Verfahren, das dabei in Erzingen zur Anwendung kam, war laut Christian Bollacher vom Landesamt für Denkmalpflege das primitivste: Häftlinge der umliegenden Konzentrationslager, die vom Hauptlager in Natzweiler-Struthof aus verwaltet wurden, sowie russische Kriegsgefangene mussten den scharfkantigen Ölschiefer in Handarbeit abbauen, brechen und zu den Meilern aufschichten. Eine vernichtende Arbeit, eine humanitäre Katastrophe: Von den rund 12 500 eingesetzten Menschen kamen schätztungsweise 3500 ums Leben. Die Menschen dabei seien regelrecht verheizt worden, sagte Bollacher am Donnerstag.

Zahlreiche Boden- und Gesteinsproben

An dieses Leid und an das letztlich sinnlose Projekt Unternehmen "Wüste" wollen die Forscher erinnern – so wie es die vielen örtlichen Initiativen seit Jahren tun. Zudem wolle man, so Bollacher, ein besseres Verständnis von den Vorgängen in den Meilern erlangen. Welche chemischen Prozesse liefen darin ab? Welche Temperaturen wurden erreicht? Wie wirkte sich diese auf den Schiefer aus? Wie ging der Verschwelungsprozess vonstatten?

Als Experte für diese materialtechnischen Fragen ist Christoph Berthold vor Ort, Leiter des "Competence Center Archaeometry" Baden-Württemberg. Mit seinen Kollegen entnimmt er am Donnerstag zahlreiche Boden- und Gesteinsproben, die nun im Labor genauer untersucht werden.

Dabei sollen die Ergebnisse dieser Analysen mit jenen des Archäologen Werther zusammengeführt – und mit all den Zeugnissen, die zum Unternehmen "Wüste" bereits vorliegen, verbunden werden.So wolle man Kenntnisslücken schließen und neue Forschungsperspektiven eröffnen, so Bollacher – und letztlich auch die Arbeit der Gedenkstätteninitiativen vor Ort unterstützen.