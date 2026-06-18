Die Mutter von Kap Verdes Torwart Vozinha erhält doch ein US-Visum. «Ich bin sehr glücklich», sagt sie – und will ihren Sohn schon beim nächsten WM-Spiel unterstützen.
Washington - Kap Verdes Fußball-Held Vozinha kann im nächsten WM-Spiel gegen Uruguay wohl auch darauf setzen, dass ihn seine Mutter im Stadion unterstützen wird. Reportern der BBC bestätigte Ana Candida Evora in ihrem Zuhause auf der Insel São Vicente, dass inzwischen alles für ihre Reise nach Miami organisiert sei. "Ich bin sehr glücklich", sagte sie demnach. Kap Verde bestreitet sein zweites Gruppenspiel in der Nacht auf Montag (0 Uhr MESZ).