Überraschungsbesuch: Beim Sommerschwimmfest des SSV Lahr kamen Teilnehmer sogar aus Costa-Rica

1 Die Schwimmteams aus San José (Costa Rica) und aus Lahr hatten im Terrassenbad viel Freude am Austausch. Foto: SSV Lahr Der SSV Lahr durfte am Wochenende im Terrassenbad besondere Gäste begrüßen. Zum Sommerschwimmfest waren 22 Nachwuchssportler aus Costa Rica angereist.







Heiß her ging es am Wochenende im Lahrer Terrassenbad. Der SSV Lahr hatte zu seinem Sommerschwimmfest eingeladen – und dafür Nachwuchsschwimmer aus der ganzen Region und darüber hinaus empfangen. Vor allem eine Gruppe erregte Aufmerksamkeit – im positiven Sinne: eine 40-köpfige Delegation aus Costa Rica hatte den weiten Weg über den Atlantik auf sich genommen, um sich in Lahr mit anderen Sportlern zu messen.