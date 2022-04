1 Eine Osterüberraschung für Wiesenstetten: 22 Lämmer werden kurz vor Ostern geboren. Hier sind ein paar davon zusammen mit zwei erwachsenen Schafen zu sehen. Foto: Hellstern

Eine perfekte Osterüberraschung gab es bereits am Gründonnerstag in Wiesenstetten zu erleben und zu bestaunen: 22 Osterlämmer kamen zur Welt.















Link kopiert

Empfingen-Wiesenstetten - Auf dem Rückweg aus dem Winterquartier bei Offenburg machte ein Schäfer mit seiner Herde Halt in Wiesenstetten. Auf der Wiese hinter dem Schafhaus haben dann 22 Lämmer das Licht der Welt erblickt. Noch ganz tapsig und unsicher auf ihren kleinen Beinchen haben sie sofort bei der Mutter gesäugt, wo sie teilweise noch mal sanft weggeschubst werden mussten, weil noch ein Geschwisterchen kam. Am Karfreitag hat der Schäfer die Muttertiere und die Kleinen dann in den sicheren Stall in Hechingen gebracht. Die Herde zog zeitgleich weiter nach Bad Imnau. Jeden Tag werde nun "gelammt", erklärte der Schäfer den zahlreichen staunenden Zuschauern.

In Wiesenstetten wurde das Schafhaus 1891 von der Gemeinde am Ortsrand des Dorfes am Horber Weg errichtet. Die Schafweide wurde an einen Schafhalter verpachtet. Heute ist darin das Festequipment des Musikvereins Wiesenstetten untergebracht und eine Feuerwehrgarage angebaut.