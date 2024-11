Überraschung in Rottweil: Christoph Maria Herbst im Central Kino

1 Die Begeisterung über den Besuch des Schauspielers Christoph Maria Herbst war groß – bei den Kindern und den Erwachsenen. Foto: Siegmeier

Christoph Maria Herbst begeistert sein Rottweiler Publikum. Im Interview und beim „meet an greet“ gehen die Fans mit ihm auf Tuchfühlung – und das alles für einen guten Zweck.









Als Stromberg in der gleichnamigen Comedy-Fernsehserie und im Film ist der Schauspieler Christoph Maria Herbst bestens bekannt, aber auch als Synchronsprecher und Sprecher von Hörspielen. In „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, in „Hände weg von Mississippi“, und jüngst, in der neuesten Filmproduktion: „Der Buchspazierer“ kann man ihn erleben. Am Freitag war er in Rottweil zu Gast. Die Begeisterung war groß.