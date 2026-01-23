Überraschung in Lahr: Darum wackelt der Bau des neuen Hockeyplatzes plötzlich

Der Bau des Sport-Parks auf der Dammenmühle in Lahr schien ausgemachte Sache. Bis jetzt. Nicht wenigen Stadträten bereiten die Kosten Sorgen. Kommt’s zum Rückzieher?
Es war eine Entscheidung mit viel Vorlaufzeit, die geprägt war von hitzigen Diskussionen: Im Oktober sagte der Lahrer Gemeinderat Nein zum Bau einer Sport-Kita auf der Dammenmühle. Vor allem bei Tennis- und Hockeyclub war der Ärger darüber groß, hatten die beiden sich in der Fusion befindlichen Vereine doch auf ein gemeinsames Heim unter dem Dach der Betreuungseinrichtung gehofft.