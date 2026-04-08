Überraschung in Hornberg: Duravit trennt sich von seinem Chef Stephan Patrick Trahy

Der Hersteller von Sanitärkeramik mit Sitz in Hornberg und sein Vorstandsvorsitzender gehen künftig getrennte Wege. Grund sind unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft.
Die Duravit AG und ihr Chef Stephan Patrick Tahy haben gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden und künftig getrennte Wege zu gehen. Das gibt das Hornberger Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Im Zuge eines offenen und konstruktiven Austauschs zwischen Aufsichtsrat, Eigentümern und Tahy sei man gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass die Vorstellungen über die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens nicht mehr übereinstimmen, heißt es.