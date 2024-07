1 Winfried Seele beim ersten Fassanstich seiner Karriere – doch trotz Premiere spritzte es nicht all zu toll – es wird halt überall gespart. Foto: Peter Morlok

Nach Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung in Eutingen gab es zum Abschluss einer fünfjährigen Legislaturperiode noch ein „Wini-Bier".









Bürgermeister Markus Tideman hatte im Gespräch mit seinem ehrenamtlichen Stellvertreter Winfried Seele herausgefunden, dass dieser in seiner nunmehr nahezu 30-jährigen Amtszeit so ziemlich alles gemacht hat, was ein Bürgermeister so tun muss oder darf, nur noch keinen Fassanstich selbst durchführen durfte.