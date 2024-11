Überraschung in Ettenheim: So geht es mit dem Sparkassen-Gebäude in der Innenstadt weiter

So geht es mit dem Sparkassen-Gebäude in der Innenstadt weiter

1 Wenn die neue Ettenheimer Filiale in der Stückle-Straße gebaut ist, wird die Sparkasse das Gebäude in der Innenstadt nicht mehr benötigen. Foto:

Die Sparkasse Offenburg/Ortenau baut in Ettenheim neu – vor einem Monat wurde in den Radackern Richtfest gefeiert. Seitdem stellte sich die Frage: Was passiert mit dem Gebäude in der Innenstadt?









Eines der Themen der nächsten Sitzung des Ettenheimer Bau- und Umweltausschusses am Dienstag, 12. November, ab 19 Uhr im Palais Rohan ist die Vergabe von Architekturleistungen für das Sparkassen-Gebäude „Am Marienbrunnen“. Aus der Beschlussvorlage geht auch hervor, dass die Stadt Ettenheim das Sparkassen-Gelände am Marienbrunnen erworben und „für das Erdgeschoss geeignete Mieter im Gesundheitsbereich“ gefunden hat. Was genau damit gemeint ist, wird in der Sitzungsvorlage nicht erläutert. Bürgermeister Bruno Metz war bis Redaktionsschluss nicht für eine Nachfrage zu erreichen.