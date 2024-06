1 Nico Wöhrle (16) zieht als jüngster Kandidat und erster SPD-Vertreter in den Schenkenzeller Gemeinderat ein. Foto: Niklas Ortmann

In einer Gemeinde, in der praktisch jede zweite Stimme bei der Kommunal- und Europawahl an die CDU geht, schafft der 16-jährige SPD-Kandidat Nico Wöhrle auf Anhieb den Einzug in den Gemeinderat. Und das ist noch nicht alles: Er ist der erste SPD-Vertreter überhaupt im Schenkenzeller Gremium.









Link kopiert



Die Kommunalwahl in Schenkenzell ist ausgezählt – und die Ergebnisse halten eine große Überraschung bereit: Nico Wöhrle kann 360 Stimmen auf sich vereinen und erhält für die nächsten fünf Jahre einen Platz im Gemeinderat. Der 16-jährige Schüler ist damit nicht nur der mit Abstand jüngste Vertreter im neuen Gremium – sondern auch der erste überhaupt unter der Flagge der SPD. Die Sozialdemokraten waren in diesem Jahr erstmals in ihrer Geschichte mit einer Liste in der CDU-Hochburg Schenkenzell an den Start gegangen – und verbuchen mit der Wahl von Nico Wöhrle auf Anhieb einen Erfolg.