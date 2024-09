Überraschung in Burladingen

„Wäre nicht der Kindergarten im selben Gebäude, man hätte es wohl schon längst abgerissen“, unkte ein Burladinger neulich über das marode, still gelegte Nikolausheim. In der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates machte Bürgermeister Davide Licht jetzt aber eine überraschende Bekanntgabe.









Es ist heftig in die Jahre gekommen – das Nikolausheim in Burladingen. Gebaut hatte es die katholische Kirche im Jahre 1972 und brachte in einem Seitentrakt des Gebäudes auch ihren Kindergarten St. Nikolaus unter.