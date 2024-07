Überraschung im Seelbacher Ortsteil: Ludwig Kopf soll neuer Ortsvorsteher von Schönberg werden

1 Seelbachs Bürgermeister Michael Moser (rechts) mit dem neuen Schönberger Ortschaftsrat um Ortsvorsteher Ludwig Kopf (Zweiter von links) und Stellvertreterin Stefanie Scharffenberg (Mitte) Foto: Köhler

Seelbachs kleinster Ortsteil bekommt einen neuen Dorfchef: Der Ortschaftsrat sprach sich bei der konstituierenden Sitzung geschlossen für Landwirt Ludwig Kopf aus. Albert Himmelsbach verzichtete auf eine erneute Kandidatur.









Link kopiert



Überraschung im Schönberger Ortschaftsrat: Albert Himmelsbach, seit zehn Jahren Ortsvorsteher, stellte sich am Montagabend nicht mehr zur Wahl und gab sogar sein Amt als Ratsmitglied ab. Sein Nachfolger als Ortsvorsteher war in Person von Ludwig Kopf schnell gefunden, seinen Posten als Ortschaftsrat nachzubesetzen war hingegen nicht so einfach.