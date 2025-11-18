Überraschung im Rat: Karl Argast legt Amt nieder

1 Karl Argast legt sein Mandat im Gemeinderat nieder. Foto: MT-Archiv Der Gemeinderat nannte persönliche Gründe für seine Amtsniederlegung.







Link kopiert



Karl Argast gab in der Sitzung des Gemeinderats bekannt, dass er zum 31. Januar 2026 sein Gemeinderatsmandat abgeben wird. Als Gründe nannte er sein fortgeschrittenes Alter und seine angeschlagene Gesundheit. Zudem habe er viele Pläne. Seine Amtsniederlegung habe nichts mit dem Bürgermeisterwechsel zu tun, betonte der SPD-Rat. Dies sei nun ein guter Zeitpunkt, ursprünglich wollte er erst zum Ende des nächsten Jahres aufhören. Doch nun habe er einige Dinge vor, für die er die Verantwortung trägt.